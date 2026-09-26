Никола Цолов: Днес постигнахме нещо повече от победа

Никола Цолов стартира 11-и и завърши втори във второто основно състезание в Баку днес, а с карането си той си спечели овации от всички във Формула 2.

"Като цяло съм доволен от резултата днес, но честно казано, съм по-доволен от това, което направихме - заяви Никола след финала. - Последните няколко кръга бяха трудни, а особено този уикенд изобщо нямахме темпо. Да стартираш спринта от полпозишън... обикновено, когато сме в топ три или топ пет, се борим за победата, а това беше наистина тежко за мен и за отбора. Но никога не се отказахме и с това наистина се гордея.

NEVER GIVE UP 💪📈



An incredible turnaround for Tsolov and Campos, fighting through the field to secure P2 from P11 on the grid 🥈#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/zGJYqDc47c — Formula 2 (@Formula2) September 26, 2026

"Цялата упорита работа, която вложихме, за да подобряваме колата всеки кръг, и особено този уикенд, и стъпката, която направихме – за мен това е повече от победа. В личен план това е битка със самите нас, която водим и която преодоляхме. Преодоляхме много трудни моменти тази година, така че наистина се гордея с това, което постигнахме като отбор, и съм щастлив да бъда тук.

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Никола коментира и решението да не спре в бокса при виртуалната кола за сигурност, като причината за това се оказа не само фактът, че тези спирания не се зачитат като задължителното посещение в пита.

"Бяхме готови да влезем в бокса всеки път, когато имаше виртуална кола за сигурност, но всеки път подминавах входа за пита, преди тя да бъде активирана. Просто такава беше ситуацията. Честно казано, мислех, че ще загубим време, но в крайна сметка бяхме наистина бързи със супер меките гуми в първия стинт. Това, че останахме на пистата, ни даде предимството да удължим стинта, докато охлаждаме гумите и имаме по-добро сцепление.

Никола Цолов: Никога не се предавам, независимо от обстоятелствата

"След това бях наистина изненадан, когато ми казаха: „Всичко изглежда добре. Виртуално излизаш пети.“ Аз си казах: „О, всъщност сме в битката.“ В този момент бях доста щастлив да го чуя. Оттам нататък просто надграждах. Имах много добро темпо и опитите да настигна двамата лидери бяха трудни, но в крайна сметка успях да ги доближа.

"Може би пет обиколки преди края си помислих, че мога да се боря за победата, но те бяха твърде далеч, за да ги настигна. След това, когато Алекс започна да изпитва малко повече затруднения, Рафа получи DRS и в този момент си помислих, че ще бъде по-трудно. Дори и да ги бях настигнал, смятах, че ще е трудно да изпреваря Рафа, защото изпреварването на Мартиниус, който беше много по-бавен и без DRS, беше много трудно. Знаех, че ще бъде наистина тежко и приех и двете ситуации в този момент. Бях подготвен за всичко, но дълбоко в себе си винаги натисках, за да извлека максимума.

"Очевидно, с Рафа щях да рискувам малко повече, за да го изпреваря, ако се беше стигнало дотам."

TSOLOV TO P3! ⬆️🇧🇬



The move that promoted Nikola Tsolov into a net P2 during Feature Race 2 👊#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/H1fVKxtgE3 — Formula 2 (@Formula2) September 26, 2026

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Снимки: Imago