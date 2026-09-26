Верстапен и Ръсел защитиха Колапинто след инцидента

Макс Верстапен смята, че призивите на Ландо Норис за наказание на Франко Колапинто след сблъсъка им в Гран при на Азербайджан във Формула 1 са „малко прекалени“.

Пилотът на Алпин предизвика инцидент със съотборника си Пиер Гасли и действащия световен шампион Ландо Норис на първия завой по време на рестарта зад кола за сигурност в съботното състезание в Баку.

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И тримата пилоти отпаднаха от надпреварата, а Норис остро разкритикува Франко Колапинто, заявявайки, че той е пилот, „който не би трябвало да е във Формула 1“, и призова да му бъде наложено наказание лишаване от състезание.

Въпреки това няколко водещи имена от стартовата решетка се притекоха в защита на Колапинто, като победителят в Баку Джордж Ръсел заяви, че подобни наказания трябва да се налагат само на пилоти, които „умишлено“ са направили нещо „много безразсъдно“.

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„Да, лично аз смятам, че това е твърде сурово - каза Ръсел на пресконференцията след състезанието. - При рестарт зад кола за сигурност, със студени гуми, една много малка грешка може да има големи последствия. И от това, което видях днес, изглеждаше точно така. Беше малка грешка с голяма последица. Лично аз смятам, че наказанията за лишаване от състезание трябва да се налагат за умишлени, много опасни и безразсъдни действия от страна на пилотите. Така че мисля, че беше инцидент.

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Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен, който завърши втори, добави: „Да, мисля, че стига пилотът, който го е причинил, да осъзнава какво е направил, нали, и да се е извинил. Искам да кажа, да, това се случва. Малка грешка или грешна преценка, блокираш колелата, намираш се от вътрешната страна, сцеплението е ниско и, разбира се, тогава предполагам е малко нещастно, че са замесени толкова много коли. Но, да, случва се, неприятно е. Мисля, че не е приятно за никого от замесените, нали? Но както каза Джордж, мисля, че наказание за лишаване от състезание вероятно е малко прекалено.“

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Исак Хаджар, който завърши трети с другия болид на Ред Бул, обвини пистата, че „не е достатъчно добра“ за стандартите на Формула 1 и вярва, че това е бил основният фактор за сблъсъка.

„От моя гледна точка, мисля, че пистата не е достатъчно добра. Когато излезеш от състезателната линия, става много неравно. Трудно е да се генерира температура зад колата за сигурност, тя се движи доста бавно. И тогава просто прекаляваш, а това води до големи, големи последствия. Така че, мисля, да, наказание за лишаване от състезание е твърде, твърде сурово.“

Колапинто получи наказание от пет места на стартовата решетка за Гран при на Бахрейн следващата седмица.

Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

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Снимки: Gettyimages