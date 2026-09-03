Леклер потвърди, че Люис Хамилтън ще има приоритет на "Монца"

Шарл Леклер заяви днес, че Люис Хамилтън има „приоритет“ при избора на позиция в колоната по време на състезателния уикенд за Гран при на Италия.

Пистата „Монца“ във Формула 1 разполага с няколко дълги прави, което я превръща в една от най-бързите в календара.

One of the biggest moments of the intense 2021 rivalry happened right at the first corner in Monza 🤯#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/5pQbbvf6w4 — Formula 1 (@F1) September 3, 2026

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Използването на въздушна струя и изтеглянето с негова помощ винаги е било важен фактор за постигане на по-добро време за обиколка на това трасе, но се очаква този уикенд ролята му да бъде още по-голяма. Причината са новите задвижващи системи за 2026, които вероятно ще доведат до загуба на скорост от болидите в края на правите поради изчерпване на батерията - т.нар. "супер клипинг".

В квалификацията пилотите ще търсят всяка възможност за въздушна струя, за да пробият въздушното съпротивление и да намалят челното съпротивление. За Хамилтън това може да се окаже по-лесно, отколкото за неговия съотборник.

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„По отношение на изтеглянето, през годините винаги сме следвали една и съща философия – единия уикенд Люис има приоритет да избере къде иска да стартира, а следващия аз“, заяви Льоклер пред медиите.

„Този уикенд Люис ще има приоритет, така че предполагам, че ще се стремим към изтегляне.“

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„Дали ще компрометираме квалификацията на единия пилот за сметка на другия – не мисля, че това ще се случи.“

„Ако можем да си помогнем взаимно, като се опитаме да започнем обиколката на оптимално разстояние един от друг, ще го направим.“

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„Аз ще се опитам да намеря изтегляне от някой друг, надявайки се да се позиционирам на възможно най-доброто място.“

В неделя се очаква завръщането на така наречените „йо-йо състезания“, които бяха често срещано явление в първите надпревари от сезона.

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На въпрос дали работата със съотборника ще бъде също толкова важна в състезанието, колкото и в квалификацията, Льоклер отговори: „За състезанието това е много основателен въпрос.“

„Започнахме да го разглеждаме от няколко дни и се опитваме да разберем ситуацията.“

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„Също така е много, много трудно да се предвиди, защото работата е там, че щом си в колата, отвън всичко винаги изглежда добре.“

„Но понякога разликата е толкова голяма, че е много трудно да се реагира на колата отпред.“

„Не че можеш да избегнеш „йо-йо“ ефекта, ако попаднеш в такава ситуация, но ще се опитаме да свършим възможно най-добрата работа и да се справим по-добре.“

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages