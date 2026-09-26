Ясно е наказанието на Франко Колапинто за мелето в Баку

Франко Колапинто получи наказание от пет места на стартовата решетка за Гран При на Малайзия заради верижната катастрофа, която предизвика в днешната надпревара от Формула 1 в Баку.

Състезанието в Азербайджан беше неутрализирано от кола за сигурност, след като Александър Албон катастрофира малко след средата на дистанцията. При последвалия рестарт обаче Колапинто допусна монументално блокиране на гумите от вътрешната страна на първия завой. Пилотът на Алпин се вряза в съотборника си Пиер Гасли, който от своя страна удари болида на Ландо Норис от Макларън.

Бриаторе с остро предупреждение към Колапинто след инцидента в Баку

Вбесеният Норис призова Колапинто да бъде наказан с лишаване от състезателни права, макар че трябва да се отбележи, че той направи този коментар преди да види повторение на инцидента. Стюардите обаче избраха да наложат санкция от 10 секунди, която преобразуваха в наказание от пет места на стартовата решетка за състезанието на „Сепанг“, тъй като виновникът не успя да завърши днешната надпревара.

Верстапен и Ръсел защитиха Колапинто след инцидента

„Стюардите прегледаха видеозаписи, данни от хронометрирането и видео от бордовите камери“, се казва в доклада на стюардите.

„След рестарта Колапинто доближи Гасли отзад преди завой 1. Колапинто спира твърде късно и влиза във вътрешната част на завоя със скорост, която не му позволява да го вземе по контролиран начин. Той пропуска завоя и осъществява контакт с лявата страна на Гасли, който след това удря Норис, като и двата болида отпадат.“

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„Стюардите прецениха, че Колапинто носи цялата или преобладаващата вина за сблъсъка. Въпреки че инцидентът се случи на първия завой след рестарт, нямаше принос от друг пилот, който да оправдае прилагането на по-снизходителния подход за първа обиколка/първи завой.“

„Стандартното наказание за предизвикване на сблъсък е 10-секундна санкция. Тъй като Колапинто отпадна от състезанието и следователно не можеше да изтърпи наказанието във време, стюардите го преобразуваха в изместване с 5 места на стартовата решетка за следващото състезание, в което пилотът участва, в съответствие с член Б1.9.6.(Д) от спортния правилник на ФИА за Формула 1 за 2026 г.“

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Снимки: Imago