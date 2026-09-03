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Формула 2: На „Монца“ победата е възможна и от последното място

  • 3 сеп 2026 | 14:19
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Италианската писта „Монца“ дава много възможности за изпреварване и статистиката във Формула 2 доказва това - атаките с DRS са супер успешни, а защитата е много трудно. Затова и първото място в квалификацията не е гаранция за победа.

В досегашните посещения на Формула 2 на „Монца“ само в два случая стартиралият от полпозишън е успял да спечели основното състезание в неделя.

Формула 2 ще използва традиционния квалификационен формат на "Монца"
Формула 2 ще използва традиционния квалификационен формат на "Монца"

Първо това успя да направи Оскар Пиастри през 2021, а след това Люк Браунинг през миналата година спечели от полпозишън.

Но пък през 2024 настоящият пилот на Ауди във Формула 1 Габриеле Бортолето спечели неделната надпревара от последното място на старта. Също така, Тадасуке Макино взе победа от 14-ата позиция, а Мик Шумахер - от 7-ата.

Никола Цолов за теста вчера: 700 километра по-късно...
Никола Цолов за теста вчера: 700 километра по-късно...

Затова и пилотите във Формула 2 не се притесняват особено, ако не успеят да се класират на първа или втора редица на старта. Да, Пиастри и Браунинг записаха победи от полпозишън, но историята помни и успехи с атака през колоната.

Този уикенд Никола Цолов ще дебютира на "Монца" с автомобил от Формула 2, като Българския лъв идва в Италия като водач в класирането със 167 точки, с 20 повече от Габриеле Мини и с 22 повече от Рафаел Камара.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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