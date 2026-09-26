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Защо Ред Бул не позволи на Хаджар да изпревари Верстапен?

  • 26 сеп 2026 | 19:19
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Световният шампион във Формула 1 за 1997 Жак Вилньов подкрепи стратегията на Ред Бул по време на Гран при на Азербайджан, където отборът не нареди размяна на позициите между Макс Верстапен и Исак Хаджар.

В по-ранната фаза на състезанието в Баку съотборниците Макс Верстапен и Исак Хаджар се движеха един зад друг. Въпреки че Хаджар имаше предимство в гумите, базираният в Милтън Кийнс отбор реши да не инструктира четирикратния световен шампион да отстъпи позицията си, за да позволи на френския пилот да атакува колите пред тях.

Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен
Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

В последните обиколки Верстапен успя да се откъсне и да отправи предизвикателство към победителя в състезанието Джордж Ръсел. В крайна сметка нидерландецът завърши втори, само на 0,196 секунди зад пилота на Мерцедес. Хаджар, който се завърна след шестседмично отсъствие поради контузия на китката, финишира трети.

В коментар за предаването на Sky Sports F1 Вилньов отхвърли предположенията, че Ред Бул е трябвало да размени пилотите си, и похвали ръководения от Лоран Мекис екип за правилния прочит на състезанието.

Верстапен: Малко не ми достигна в края
Верстапен: Малко не ми достигна в края

„Беше перфектно - заяви канадецът. - Нямаше причина да искат от Макс да пропусне Исак. Хаджар беше с по-добрата гума, а времената му за обиколка бяха сходни с тези на Макс. Така че в един момент те щяха да се изравнят по отношение на гумите и, както видяхме, Макс натрупа осем секунди преднина пред Хаджар в последните обиколки. Макс имаше по-голям шанс да стигне до челото, така че те постъпиха правилно.“

Исак Хаджар след подиума в Баку: Бяха дълги шест седмици
Исак Хаджар след подиума в Баку: Бяха дълги шест седмици

Шефът на отбора Лоран Мекис потвърди, че екипът е обмислял различните варианти относно отборните заповеди.

„Разгледахме всички тези сценарии, честно казано, и след това решихме да запазим позициите на колите - каза Мекис. - И двамата пилоти бяха много добри и дисциплинирани в това отношение. Големи поздравления и за Исак, който се състезава много интелигентно, за да сме сигурни, че ще постигнем най-добрия отборен резултат. Сметнахме, че това е най-добрият ни шанс да атакуваме Пиастри и Ръсел. Тук е много трудно да не разчиташ на кола за сигурност в някакъв момент. Всички чакахме колата за сигурност. Макс изпитваше затруднения с средно твърдите гуми в онзи етап и знаехме, че със сликовете софт ще имаме по-голям шанс. В крайна сметка точно това се случи. Не ни достигна една десета, но получихме възможност да се борим с него и да покажем, че имаме същото темпо.“

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Снимки: Gettyimages

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