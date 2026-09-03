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За какво ще се бори Макс Верстапен този уикенд на "Монца"?

  • 3 сеп 2026 | 16:13
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Макс Верстапен влиза в Гран при на Италия този уикенд с надеждата за по-добър резултат в сравнение с представянето си миналия път на родна земя.

Световният шампион заяви, че както той, така и отборът на Ред Бул трябва да работят, за да гарантират, че болидът RB22 е правилно настроен и конкурентоспособен за предстоящата Гран при на Италия.

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Пистата „Монца“ е домакин на 13-ия кръг от кампанията във Формула 1 за 2026 този уикенд, като Верстапен ще се стреми към завръщане на подиума.

След два поредни финала в топ три в Белгия и Унгария, четирикратният шампион се надяваше да добави още един подиум към сметката си по време на домашното си състезание в Нидерландия. Надпреварата му обаче приключи още в първата обиколка, когато той се завъртя в трудните условия и се удари тежко в предпазната стена.

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„Беше разочароващо, че не успях да завърша състезанието в Зандворт - каза Верстапен преди началото на уикенда. - Но все пак беше наистина специално да видя феновете на пистата за последен път и да им благодаря за всички спомени.“

Верстапен е триумфирал в Гран при на Италия на „Монца“ три пъти в кариерата си, включително и миналата година, когато продължи да топи разликата с Макларън в шампионата.

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Въпреки това 28-годишният пилот се въздържа да конкретизира очакванията си за предстоящия уикенд, настоявайки, че основната задача е да се намерят правилните настройки на автомобила.

„Отправяме се към Монца след рестарт и е трудно да се предвиди колко конкурентоспособни ще бъдем там - каза той. - Има няколко неща, върху които трябва да поработим, за да сме малко по-близо до темпото и да сме сигурни, че балансът на колата е правилен.“

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„Монца" е една от любимите ми писти и ми харесва, че е бързо трасе от старата школа. Винаги се радвам да идвам тук и да виждам ентусиазираните фенове. Това е писта, на която обикновено сме се представяли добре и преди, така че ще изчакаме и ще видим какво е възможно.“

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Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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