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Шампион с Лудогорец пое втория отбор

  • 3 сеп 2026 | 12:58
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Иван Стоянов е новият старши треньор на Лудогорец II. Бившият футболист на „орлите“, който е двукратен шампион заема поста на Тодор Живондов.

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Стоянов ще направи официалния си дебют начело на втория тим на Лудогорец идния понеделник, когато „орлите“ гостуват на Пирин в мач от VIII кръг на Втора професионална лига.

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“Много съм щастлив, че ще продължа треньорската си кариера в клуба, в който ми даде страшно много като футболист и в, който постигнах страхотни успехи”, коментира Иван Стоянов.

Стоянов остави ярка следа в историята на Лудогорец като футболист. Той бе сред ключовите фигури за историческите първи две шампионски титли на клуба, като допринесе с важни голове и асистенции.

Един от емблематичните му моменти със зелената фланелка е от 24 юли 2013 г. – на рождения му ден, когато Стоянов отбеляза великолепен гол срещу Слован (Братислава) в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Лудогорец спечели с 3:0 и за първи път в историята си отстрани съперник в европейските клубни турнири.

Като футболист Иван Стоянов е играл още за родния си Сливен, Щутгарт, ЦСКА, Алания Владикавказ, Верея, Монтана, Ботев (Пловдив), Етър и Загорец. Има 12 мача за националния отбор на България.

Треньорската му кариера преминава през Загорец, Сливен, Карнобат, ЦСКА 1948 III, ЦСКА 1948 II и ЦСКА 1948.

Треньорската му кариера преминава през Загорец, Сливен, Карнобат, ЦСКА 1948 III, ЦСКА 1948 II и ЦСКА 1948.

Лудогорец пожелава успех на Иван Стоянов начело на втория отбор и в работата му с младите таланти от Академията на клуба.

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