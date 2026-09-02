Лудогорец II намери временен треньор

Христо Господинов е новият временен треньор на дублиращия тим на Лудогорец. 47-годишният специалист наследява на поста Тодор Живондов, който само преди ден се раздели с „орлите“ по взаимно съгласие.

Официално: Лудогорец се раздели с треньор

Господинов е добре познато име в Разград, тъй като в периода 2017 – 2023 г. работеше в Академията на клуба. След това кариерата му премина Миньор Перник и Беласица Петрич, където напусна точно преди година.

Той обаче е временен вариант, тъй като се преговаря и с друг треньор.

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