Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец ІІ
  3. Лудогорец II намери временен треньор

Лудогорец II намери временен треньор

  • 2 сеп 2026 | 17:41
  • 616
  • 0
Лудогорец II намери временен треньор

Христо Господинов е новият временен треньор на дублиращия тим на Лудогорец. 47-годишният специалист наследява на поста Тодор Живондов, който само преди ден се раздели с „орлите“ по взаимно съгласие.

Официално: Лудогорец се раздели с треньор
Официално: Лудогорец се раздели с треньор

Господинов е добре познато име в Разград, тъй като в периода 2017 – 2023 г. работеше в Академията на клуба. След това кариерата му премина Миньор Перник и Беласица Петрич, където напусна точно преди година.

Той обаче е временен вариант, тъй като се преговаря и с друг треньор.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Втора лига на живо: гол за "акулите", Рилецо поведе

Втора лига на живо: гол за "акулите", Рилецо поведе

  • 2 сеп 2026 | 17:35
  • 15414
  • 6
Локо (Пловдив) се похвали с двама национали

Локо (Пловдив) се похвали с двама национали

  • 2 сеп 2026 | 16:52
  • 1026
  • 0
Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата, "червените" резервираха три пъти по-малко на този етап

Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата, "червените" резервираха три пъти по-малко на този етап

  • 2 сеп 2026 | 16:52
  • 14085
  • 73
От ЦСКА 1948 определиха мача с Левски като "Вечното дерби"

От ЦСКА 1948 определиха мача с Левски като "Вечното дерби"

  • 2 сеп 2026 | 16:50
  • 2260
  • 23
97 години Локомотив (София)!

97 години Локомотив (София)!

  • 2 сеп 2026 | 16:42
  • 490
  • 6
След само седем кръга - ето кой е първият футболист през този сезон, който натрупа пет жълти картона

След само седем кръга - ето кой е първият футболист през този сезон, който натрупа пет жълти картона

  • 2 сеп 2026 | 16:14
  • 1425
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: гол за "акулите", Рилецо поведе

Втора лига на живо: гол за "акулите", Рилецо поведе

  • 2 сеп 2026 | 17:35
  • 15414
  • 6
Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата, "червените" резервираха три пъти по-малко на този етап

Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата, "червените" резервираха три пъти по-малко на този етап

  • 2 сеп 2026 | 16:52
  • 14085
  • 73
Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

  • 2 сеп 2026 | 15:40
  • 10911
  • 1
Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

  • 2 сеп 2026 | 14:22
  • 13564
  • 24
Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

  • 2 сеп 2026 | 15:14
  • 9408
  • 27
Време е за най-старото столично дерби!

Време е за най-старото столично дерби!

  • 2 сеп 2026 | 07:20
  • 24149
  • 135