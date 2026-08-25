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  3. ЦСКА II зае първото място във Втора лига след равенство с дубъла на Лудогорец

ЦСКА II зае първото място във Втора лига след равенство с дубъла на Лудогорец

  • 25 авг 2026 | 20:59
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ЦСКА II зае първото място във Втора лига след равенство с дубъла на Лудогорец

В сблъсък от петия кръг на Втора лига дублиращият отбор на ЦСКА и на Лудогорец си поделиха по една точка, след като завършиха наравно 1:1. Срещата на спортната база в столичния квартал Драгалевци започна предпазливо, като първото полувреме приключи без попадения.

Гостите от Разград откриха резултата в 51-ата минута чрез Ястиян Георгиев, но само осем минути по-късно "червените" възстановиха паритета, след като крайният бранител Мартин Стойчев се разписа. До края на мача резултатът остана непроменен.

Тази точка изкачи втория тим на ЦСКА еднолично на първо място в класирането след петия рунд с 11 точки, изпреварвайки Етър и Фратрия. Лудогорец II събра 7 точки и заема осмо място в шампионата.

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