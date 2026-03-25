Един от големите таланти на Лудогорец взе българско гражданство

Един от най-големите таланти на Лудогорец – Елисей Съров, вече е български гражданин, информира популярният сайт Transfermarkt.

Това е отлична новина за селекционерите на България до 19 и 21 години – Атанас Рибарски и Тодор Янчев, защото се предполага, че от юни, или най-късно от септември, те ще имат правото да повикат 18-годишния плеймейкър.

Лудогорец уреди контрола с румънци

Както е известно, Съров е роден в Санкт Петербург през 2008 г. През 2022 г., малко след началото на войната в Украйна, талантът заживява в България със своето семейство, като се присъединява към академията на Лудогорец. Днес, 4 години по-късно, той вече е притежател и на български паспорт.

За отрицателно време Съров се превръща в основен футболист, първо на третия тим, а след това и на дублиращия, който се състезава във Втора лига. Плеймейкърът вече проведе 3 подготовки и с първия тим на Лудогорец, като Пер-Матиас Хьогмо го взе и на лагера в Анталия в началото на януари, което е ясен знак, че норвежецът смята да разчита на руснака занапред.

През тази кампания Съров има 19 мача, 3 гола и 3 асистенции за Лудогорец II, а до момента има 44 мача във Втора лига, натрупани в последните сезони.