Стоичков и Веласкес проведоха дълъг разговор в Равно поле

Легендата на ЦСКА, Барселона и българския футбол - Христо Стоичков, проведе дълъг разговор с треньора на Левски Хулио Веласкес, който продължи около 30 минути. Двамата се засякоха в Равно поле, където ще се проведе 25-ата церемония на “Футболист на футболистите”.

На нея Веласкес ще получи приза за треньор №1 в родното първенство. Испанецът бе отличен след допитване до всички капитани и треньори на професионалните клубове в България през месец май 2026 година.

За най-добър футболист през сезон 2025-2026 бе избран халфът на Лудогорец Ивайло Чочев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto