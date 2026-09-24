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Очаквайте в 18:00: Церемония "Футболист на футболистите"
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  2. Левски
  3. Стоичков и Веласкес проведоха дълъг разговор в Равно поле

Стоичков и Веласкес проведоха дълъг разговор в Равно поле

  • 24 сеп 2026 | 18:08
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Легендата на ЦСКА, Барселона и българския футбол - Христо Стоичков, проведе дълъг разговор с треньора на Левски Хулио Веласкес, който продължи около 30 минути. Двамата се засякоха в Равно поле, където ще се проведе 25-ата церемония на “Футболист на футболистите”.

На нея Веласкес ще получи приза за треньор №1 в родното първенство. Испанецът бе отличен след допитване до всички капитани и треньори на професионалните клубове в България през месец май 2026 година.

За най-добър футболист през сезон 2025-2026 бе избран халфът на Лудогорец Ивайло Чочев.

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Снимки: Startphoto

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