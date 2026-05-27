БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

  • 27 май 2026 | 20:03
Ръководството на БФС обмисля много сериозни промени във Втора лига, научи Sportal.bg. Очаква се в предстоящия сезон 2026/2027 година да има цели шест изпадащи клуба. Шефовете на футболната ни централа обмислят вариант да намалят втория ешелон на българския футбол на 16 отбора през сезон 2027/2028 година, като се очаква това решение да бъде взето и обявено в началото на юни месец. Както е известно, от лятото 20 клуба би трябвало да стартират надпревара във Втора лига. Интересното е, че има вероятност някои от клубовете да се откажат поради финансови причини преди старта на сезона. Това обаче не е потвърдено официално и ще стане ясно в следващите седмици. Подобен казус имаше и преди 12 месеца, когато изпадналият от елита Крумовград отказа участие и през целия сезон 2025/2026 година - групата бе от 17 тима.

Ето и каква е идеята на БФС:

Ако стартират всичките 20 клуба, които са заслужили по спортен път участие в групата за сезон 2026/2027, това значи, че след 38 кръга, всеки един отбор класирал се от 14-о до последното място, ще се раздели с професионалния футбол. В случай, че един или повече отбори откажат участие през следващата кампания, изпадащите ще бъдат от 14-о до последното място в крайното класиране.

Попълването на групата също ще претърпи големи промени, тъй като сега влизат задължително четирите шампиона на четирите Трети лиги - Югозападната, Югоизточната, Северозападната и Североизточната.

Новият формат ще гарантира директна промоция само на първенците от Югозападната Трета лига и Югоизточната Трета лига. Победителите в Северозападната Трета лига и Североизточната Трета лига ще играят бараж помежду си и победителят печели промоция за Втора лига, а загубилият ще има още един шанс да участва сред професионалистите. Той ще бъде чрез още един бараж - този път срещу завършилия на 13-о място в крайното класиране на Втора лига през сезон 2026/2027 година. Победителят ще играе във втория ни ешелон, а загубилият - в съответната Трета лига.

Напомняме, че този сезон, за да се намали efbet Лига на 14 отбора, изпаднаха директно три състава и това увеличи групата от 18 на 20 тима във Втора лига за следващата кампания.

Нашата медия, както винаги, ще следи всичко най-интересно, както и мачовете на живо от Втора лига през сезон 2026/2027 година.

Васил Панайотов напуска Черно море

