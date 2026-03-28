Янтра удари дубъла на Лудогорец и вече е в топ 3

Янтра се възползва от грешката на Вихрен по най-добрия начин и вече заема третото място в класирането на Втора лига, след като се наложи с 3:1 над дубъла на Лудогорец като гост. Асен Георгиев откри резултата в 6-ата минута, но само три по-късно Елисей Съров изравни.

Мартин Райнов (27') върна преднината на "ковачите", а през второто полувреме Милчо Ангелов (58') сложи точка на спора с трети гол във вратата на разградчани.

Разместване в челото на Втора лига

По този начин тимът на Емануел Луканов се завърна на победния път, след загубата и равенството в последните си две срещи. Янтра продължава да преследва втората позиция, която дава право на участие в бараж за efbet Лига.

"Орлите" остават без успех от началото на пролетния полусезон и към момента запазват 10-ото си място. В следващия кръг Лудогорец II гостува на Пирин в Благоевград, а габровци ще пътуват до Перник за сблъсък с Миньор.