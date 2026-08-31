Дългогодишен треньор на Лудогорец напуска клуба

Един от най-дълго годишните кадри на Лудогорец - Тодор Живондов, напуска клуба. Това призна самият той във Фейсбук.

"Благодаря за всичко ПФК "Лудогорец" 1945! 14 години не са малко!", написа Живондов.

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Пловдивчанинът беше дългогодишен треньор на дублиращия тим, а освен това беше помощник на Георги Дерменджиев при последния престой на опитния специалист начело на Лудогорец. Живондов беше треньор на статичните положения при Пер Матиас Хьогмо, като същевременно водеше и дубъла.

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