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ЦСКА привлече досегашен играч на Лудогорец

  • 2 сеп 2026 | 21:56
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Португалският защитник Диниш Алмейда е шестото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Дефанзивният футболист подписа договор за 2 години с „армейците“.

Алмейда е роден на 28 юни 1995 година в Ешпузенде, Португалия. В юношеските си години преминава през школите на Мариняс и Варзим.Професионалният му път започва с екипа на Жоане през сезон 2013/14. След това португалският централен защитник носи екипите на Реус Депортиу, Монако, Беленензеш, Спортинг (Брага), Ксанти, Локомотив Пловдив, Антверп и Лудогорец.

ЦСКА уредил бивш защитник на Лудогорец
ЦСКА уредил бивш защитник на Лудогорец

Алмейда познава отлично българския футбол, след като между 2019 и 2021 година бе част от Локомотив (Пловдив), а от началото на 2023-а до края на сезон 2025/26 защитава цветовете на Лудогорец. С Локомотив (Пловдив) португалецът спечели Купата и Суперкупата на България през 2020 година, а с Лудогорец добави две шампионски титли, Купа и две Суперкупи на страната. В кариерата си Алмейда има и трофеи с белгийския Антверп. Португалският бранител има мачове за националните юношески формации на своята родина до 19 и 20 години.

ЦСКА приветства Диниш Алмейда с добре дошъл и му пожелава много успехи и спечелени трофеи с червената фланелка!

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