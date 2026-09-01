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Официално: Лудогорец се раздели с треньор

  • 1 сеп 2026 | 13:13
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Официално: Лудогорец се раздели с треньор

Тодор Живондов повече няма да води Лудогорец II. Старши треньорът и клубът се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха "орлите".

В продължение на близо 14 години Тодор Живондов беше част от разградчани, като е заемал различни позиции. За последно той водеше дублиращия отбор. Живондов бе начело на Лудогорец II от 2019 до 2023 г. и от септември 2025 г. до септември 2026 г. Бил е също така временен старши треньор на първия отбор на "зелените' през есента на 2025 г., а е бил асистент на Георги Дерменджиев и Пер-Матиас Хьогмо. Заемал е различни позиции и във футболната академия на 14-кратните шампиони.

Дългогодишен треньор на Лудогорец напуска клуба
Дългогодишен треньор на Лудогорец напуска клуба

"Лудогорец благодари на Тодор Живондов за близо 14-годишната му работа в клуба, за професионализма и приноса му към развитието на младите футболисти през годините. Клубът му пожелава успех в бъдещите професионални предизвикателства", написаха от "Хювефарма Арена".

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