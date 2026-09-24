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България U19 започна с равенство срещу Сърбия

  • 24 сеп 2026 | 21:01
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България U19 започна с равенство срещу Сърбия

Юношеският национален отбор на България до 19 години завърши 1:1 срещу домакина Сърбия в първия си двубой от международния турнир "Стеван Вилотич - Челе" в Суботица.

Воденият от Атанас Рибарски състав показа добра игра, създаде редица възможности пред противниковата врата и записа полезна проверка в хода на подготовката си. Давид Милованович даде преднина на Сърбия в 42-ата минута. Българските национали реагираха веднага след почивката и в 47-ата минута Кристиян Горянов изравни.

До края на срещата и двата отбора потърсиха победата, но резултатът остана непроменен.  

Следващият мач на България U19 е срещу Унгария на 26 септември от 16:00 часа в Сента. Последната среща на отбора в турнира е срещу Румъния на 29 септември от 14:30 часа, също в Сента.

Снимка: bfunion.bg

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