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  3. Черноморец (Бургас) удари дубъла на Лудогорец за втори пореден успех

Черноморец (Бургас) удари дубъла на Лудогорец за втори пореден успех

  • 2 сеп 2026 | 19:01
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Черноморец (Бургас) удари дубъла на Лудогорец за втори пореден успех

Черноморец (Бургас) победи с 1:0 Лудогорец II като домакин в двубой от седмия кръг на Втора лига. За “акулите” това е втори успех през сезона, като е и втори пореден. Единственото попадение дойде в 10-ата минута, когато Уенисон Корейа беше точен с глава. До края на мача Черноморец успя да запази аванса си и така се поздрави с трите точки.

Втора лига на живо: играе се в Габрово
Втора лига на живо: играе се в Габрово

Бургазлии събират в актива си 11 пункта и към момента се изкачва до петото място. Дубълът на Лудогорец от своя страна е в опасната зона, заемайки 13-ото място с 8 точки.

Снимка: chernomoretz1919.com

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