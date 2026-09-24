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Чочев: Конкуренцията в първенството се вдигна

  • 24 сеп 2026 | 19:33
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Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев бе избран за футболист №1 по време на церемонията "Футболист на футболистите".

Ивайло Чочев стана "Футболист на футболистите", Хулио Веласкес е №1 при треньорите
Ивайло Чочев стана "Футболист на футболистите", Хулио Веласкес е №1 при треньорите

"Това е една от най-ценните награди, защото футболистите гласуват. Имам удар, който получих преди 2-3 седмици. Имам оток в коляното, но се надявам до няколко седмици да отшуми.

Надявам се националният отбор да ни зарадва. През миналия сезон не бяхме на ниво в Лудогорец, но сега показваме добра игра. Сменихме треньора, но се върна Йовичевич. Надявам се, че ще върне титлата в Разград. Конкуренцията в първенството се вдигна", заяви Чочев.

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Снимки: Startphoto

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