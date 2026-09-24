Веласкес стана треньор №1 в България и заяви: За мен най-важното е отборът

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори, след като получи наградата за треньор №1 в българския футбол за миналия сезон.

Ивайло Чочев стана "Футболист на футболистите", Хулио Веласкес е №1 при треньорите

"За мен най-важното е отборът. Получих наградата, както и други футболисти, но най-важното е отборът и колективът. Както моята награда, така и тази на играчите е плод на цялата група. Благодарен съм за тази награда.

Починахме малко и сега тренираме, след което ще имаме и още някой друг ден за почивка", заяви Веласкес.

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Снимки: Startphoto