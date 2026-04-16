Черноморец и Лудогорец II не успяха да разбият нулите в Несебър

  • 16 апр 2026 | 19:10
Черноморец и Лудогорец II не успяха да разбият нулите в Несебър

Черноморец (Бургас) и дублиращият отбор на Лудогорец завършиха при нулево равенство в среща от 29-ия кръг на Втора лига, играна на Градския стадион в Несебър. Още в началните минути "акулите" показаха амбиция да търсят победата. В 10-ата минута опасно центриране на Крис Добрев създаде напрежение пред вратата на гостите, но нямаше кой да засече.

Най-близо до гола Черноморец бе в 23-тата минута, когато Димитър Костадинов опита директно да изненада вратаря от корнер, но топката срещна напречната греда. Десет минути по-късно шансът отново обърна гръб на домакините - след ново центриране на Добрев и разбъркване в наказателното поле топката се отби в лявата греда.

Изиграха се четири мача от Втора лига
Изиграха се четири мача от Втора лига

Малко преди почивката отлично подаване бе на път да бъде засечено от Жулиян Иванов, но вратарят на Лудогорец II реагира навреме и изби в последния момент. След подновяването на играта Черноморец продължи с натиска. В 48-мата минута Димитър Костадинов изпълни великолепно пряк свободен удар, но стражът на гостите Златомир Стоименов показа класа и спаси. Само минута по-късно Георги Стайков стреля силно от около 15 метра, но отново вратарят на разградчани бе на висота.

Последваха нови опасности пред вратата на Лудогорец II - диагонален удар на Октай Хамдиев мина покрай целта, Костадинов бе спрян на голлинията след удар с глава, а в 68-мата минута Крис Добрев бе лишен от сигурен гол след изчистване на защитник от самата голлиния. В 80-ата минута и удар с глава на Димитър Костадинов бе уловен от Златомир Стоименов.

Още от БГ Футбол

Обявиха състава на националния отбор по минифутбол за турнира в Румъния

Обявиха състава на националния отбор по минифутбол за турнира в Румъния

  • 16 апр 2026 | 15:15
  • 721
  • 0
Вижте как върви строежът на "Армията" към днешна дата

Вижте как върви строежът на "Армията" към днешна дата

  • 16 апр 2026 | 15:11
  • 6765
  • 34
Сакалиев с призив към бургаската публика

Сакалиев с призив към бургаската публика

  • 16 апр 2026 | 14:05
  • 889
  • 2
Още двама от Левски извън строя

Още двама от Левски извън строя

  • 16 апр 2026 | 13:39
  • 11266
  • 4
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 16 апр 2026 | 19:50
  • 13377
  • 11
От Спартак (Москва) отрекоха за интерес към Лапоухов

От Спартак (Москва) отрекоха за интерес към Лапоухов

  • 16 апр 2026 | 13:21
  • 908
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

  • 16 апр 2026 | 16:09
  • 26189
  • 49
Монтана 0:0 Славия, без голове до почивката

Монтана 0:0 Славия, без голове до почивката

  • 16 апр 2026 | 20:15
  • 4554
  • 7
Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 65448
  • 376
Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

  • 16 апр 2026 | 18:49
  • 10301
  • 18
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 16 апр 2026 | 19:50
  • 13377
  • 11
Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 19199
  • 59