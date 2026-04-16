Черноморец и Лудогорец II не успяха да разбият нулите в Несебър

Черноморец (Бургас) и дублиращият отбор на Лудогорец завършиха при нулево равенство в среща от 29-ия кръг на Втора лига, играна на Градския стадион в Несебър. Още в началните минути "акулите" показаха амбиция да търсят победата. В 10-ата минута опасно центриране на Крис Добрев създаде напрежение пред вратата на гостите, но нямаше кой да засече.

Най-близо до гола Черноморец бе в 23-тата минута, когато Димитър Костадинов опита директно да изненада вратаря от корнер, но топката срещна напречната греда. Десет минути по-късно шансът отново обърна гръб на домакините - след ново центриране на Добрев и разбъркване в наказателното поле топката се отби в лявата греда.

Малко преди почивката отлично подаване бе на път да бъде засечено от Жулиян Иванов, но вратарят на Лудогорец II реагира навреме и изби в последния момент. След подновяването на играта Черноморец продължи с натиска. В 48-мата минута Димитър Костадинов изпълни великолепно пряк свободен удар, но стражът на гостите Златомир Стоименов показа класа и спаси. Само минута по-късно Георги Стайков стреля силно от около 15 метра, но отново вратарят на разградчани бе на висота.

Последваха нови опасности пред вратата на Лудогорец II - диагонален удар на Октай Хамдиев мина покрай целта, Костадинов бе спрян на голлинията след удар с глава, а в 68-мата минута Крис Добрев бе лишен от сигурен гол след изчистване на защитник от самата голлиния. В 80-ата минута и удар с глава на Димитър Костадинов бе уловен от Златомир Стоименов.