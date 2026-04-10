Лудогорец II удари Миньор на Вили Вуцов, под краката на перничани пари

Дублиращият тим на Лудогорец победи с 4:2 Миньор (Перник) и взе важни точки в борбата във Втора лига. Същевременно отборът на Велислав Вуцов продължава със загубите и вече се намират на 14-та позиция, след като Спартак (Плевен) и Марек взеха по три точки в този кръг. Преслав Йорданов даде аванс на "чуковете" в 12-ата минута, но с два гола на бившия национал Иван Йорданов домакините обърнаха резултата в своя полза.

В самия край на първото полувреме Георги Пенев направи 3:1 за "зелените". През второто полувреме Николай Николов от Лудогорец II си вкара автогол, но Райан Иванов фиксира крайното 4:2 в самия край. Пернишкият тим игра с десет души в последните десетина минути на срещата.