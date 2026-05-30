Млад голмайстор напуска Лудогорец

Млад голмайстор напуска Лудогорец

Един от талантите на дубъла на Лудогорец – Петър Кирев, е свободен агент след края на сезона във Втора лига, тъй като договорът му с клуба изтече.

20-годишният нападател, възпитаник на школата на разградчани, прекара осем сезона в системата на „орлите“. През последните две години и половина той бе неизменна част от втория отбор на клуба.

С екипа на Лудогорец Кирев реализира над 100 попадения за третия тим и дубъла в професионалния футбол, утвърждавайки се като един от най-резултатните нападатели в структурата на клуба. С всяка изминала година младият футболист демонстрираше развитие, постоянство и зрялост, надхвърлящи възрастта му.

През последния сезон във Втора лига той отбеляза осем гола и затвърди впечатленията за своя потенциал. След дългия си престой в Разград талантливият голмайстор е готов за нови предизвикателства и следващата стъпка в своята футболна кариера.

