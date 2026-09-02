Лудогорец договори халф от Аржентина

Лудогорец ще се подсили с аржентинския дефанзивен халф Кевин Ортис, съобщават редица медии в Южна Америка. 26-годишният футболист е прекратил преждевременно наема си в Атлетико Тукуман, за да финализира преминаването си при "орлите".

Според информациите Росарио Сентрал, който държи правата на Ортис, се е договорил с Лудогорец за едногодишен наем срещу 200 000 долара. В споразумението между двата клуба е включена и опция за откупуване на 70% от правата на футболиста срещу 1.5 млн долара.

🚨Kevin Ortiz deja Atlético Tucumán.

*️⃣Rosario Central lo cede a préstamo por un año con un cargo de u$s 200.000 y una opción de compra de u$s 1.5M por el 70% al Ludogorets. ⬇️https://t.co/jflgwg1LcI — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 1, 2026

За интереса на Лудогорец към Ортис се заговори още преди седмица. Тогава обаче се твърдеше, че Атлетико Тукуман не желае да прекрати преждевременно договора за наем, който бе до края на календарната година. Самият футболист е имал желание да продължи кариерата си в Европа.

#AtléticoTucumán | Kevin Ortíz rescindió el tiempo restante de su préstamo en el Decano. El volante será cedido nuevamente por el Rosario Central al Ludogorets de Bulgaria 🇧🇬 pic.twitter.com/ax1VSUVebG — #ElDeportivo12⚽📻 (@el_deportivo12) September 1, 2026

От началото на сезона в Аржентина Ортис е записал 17 мача във всички турнири, в които е направил една асистенция. Роденият в Ролдан футболист е висок едва 1.70 м, като единственият трофей във визитката му е Купата на Професиноланата лига с Росарио Сентрал през сезон 2022/23 г.

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Снимки: Gettyimages