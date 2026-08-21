Барселона окончателно се разбра с Фенербахче за хърватския национален вратар, ето детайлите

Барселона е постигнал разбирателство с Фенербахче за националния вратар на Хърватия Доминик Ливакович, съобщава каталунските “Мундо Депортиво” и “Спорт”.
“Блаугранас” ще платят за 31-годишния страж скромната сума от 2 млн. евро плюс още 2 млн. евро под формата на възможни бонуси. Идеята е Ливакович да бъде закупен и веднага даден под наем, а през следващото лято да пристигне на “Камп Ноу” като резерва на титуляра Жоан Гарсия. Това се прави и заради изтичащия договор догодина на сегашния втори вратар Войчех Шчесни.
Ливакович ще подпише договор за 4 години, като най-вероятно ще отиде под наем там, където бе и през миналия сезон - в бившия си клуб Динамо (Загреб). Силните изяви на вратаря с екипа на Хърватия по време на Мондиал 2026 също са допринесли за привличането му в Барселона. Както е известно, той е двукратен медалист от предишните две Световни първенства, като има 79 мача за своята родина.
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Стражът беше купен от Фенербахче преди три години, когато бяха платени около 6,5 млн. евро на Динамо. Оттогава насам Ливакович записа 74 мача с 80 допуснати гола и 24 сухи мрежи за истанбулския гранд. Хърватинът има повече от скромен опит в испанския футбол, след като през миналия сезон първо бе под наем в Жирона, но там не изигра нито един двубой.
Там Ливакович се забърка в казус, след като тогавашният треньор на каталунците Мичел обяви, че стражът е отказал да влезе в мач за Купата на краля. Причината бе, че ако беше играл, правилата на ФИФА щяха да му попречат да премине в трети отбор в рамките на същия сезон. Впоследствие през зимата Ливакович се завърна в Динамо (Загреб), където изигра 17 мача, в които допусна 16 попадения и запази 7 чисти мрежи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google