Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона окончателно се разбра с Фенербахче за хърватския национален вратар, ето детайлите

Барселона окончателно се разбра с Фенербахче за хърватския национален вратар, ето детайлите

  • 21 авг 2026 | 15:55
  • 1359
  • 0
Барселона окончателно се разбра с Фенербахче за хърватския национален вратар, ето детайлите

Барселона е постигнал разбирателство с Фенербахче за националния вратар на Хърватия Доминик Ливакович, съобщава каталунските “Мундо Депортиво” и “Спорт”.

“Блаугранас” ще платят за 31-годишния страж скромната сума от 2 млн. евро плюс още 2 млн. евро под формата на възможни бонуси. Идеята е Ливакович да бъде закупен и веднага даден под наем, а през следващото лято да пристигне на “Камп Ноу” като резерва на титуляра Жоан Гарсия. Това се прави и заради изтичащия договор догодина на сегашния втори вратар Войчех Шчесни.

Ливакович ще подпише договор за 4 години, като най-вероятно ще отиде под наем там, където бе и през миналия сезон - в бившия си клуб Динамо (Загреб). Силните изяви на вратаря с екипа на Хърватия по време на Мондиал 2026 също са допринесли за привличането му в Барселона. Както е известно, той е двукратен медалист от предишните две Световни първенства, като има 79 мача за своята родина.

Хърватският национален вратар отказал да пази за Жирона заради ... Мондиал 2026
Хърватският национален вратар отказал да пази за Жирона заради ... Мондиал 2026

Стражът беше купен от Фенербахче преди три години, когато бяха платени около 6,5 млн. евро на Динамо. Оттогава насам Ливакович записа 74 мача с 80 допуснати гола и 24 сухи мрежи за истанбулския гранд. Хърватинът има повече от скромен опит в испанския футбол, след като през миналия сезон първо бе под наем в Жирона, но там не изигра нито един двубой.

Там Ливакович се забърка в казус, след като тогавашният треньор на каталунците Мичел обяви, че стражът е отказал да влезе в мач за Купата на краля. Причината бе, че ако беше играл, правилата на ФИФА щяха да му попречат да премине в трети отбор в рамките на същия сезон. Впоследствие през зимата Ливакович се завърна в Динамо (Загреб), където изигра 17 мача, в които допусна 16 попадения и запази 7 чисти мрежи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Челси и Кристъл Палас се разбраха за защитник

Челси и Кристъл Палас се разбраха за защитник

  • 21 авг 2026 | 10:49
  • 2335
  • 0
Голямата революция във футбола: новият бизнес на стадионите

Голямата революция във футбола: новият бизнес на стадионите

  • 21 авг 2026 | 10:18
  • 3430
  • 4
От Тотнъм продължават да харчат с широки пръсти, договориха крило на Ман Сити

От Тотнъм продължават да харчат с широки пръсти, договориха крило на Ман Сити

  • 21 авг 2026 | 10:13
  • 8611
  • 2
Това ли е краят на Френки де Йонг в Барселона?

Това ли е краят на Френки де Йонг в Барселона?

  • 21 авг 2026 | 09:47
  • 6282
  • 4
В Гърция след звучния шамар срещу ЦСКА: ОФИ чука на вратата на европейския елит

В Гърция след звучния шамар срещу ЦСКА: ОФИ чука на вратата на европейския елит

  • 21 авг 2026 | 09:28
  • 11030
  • 26
Галатасарай взе руски национал от московското Локо

Галатасарай взе руски национал от московското Локо

  • 21 авг 2026 | 08:20
  • 1228
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес засипа Груич с похвали и заяви: Изпадаш в посредственост, ако се поддадеш на емоциите

Веласкес засипа Груич с похвали и заяви: Изпадаш в посредственост, ако се поддадеш на емоциите

  • 21 авг 2026 | 15:12
  • 12004
  • 26
Новото ръководство на БОК извади на светло шокиращи разходи на Стефка Костадинова

Новото ръководство на БОК извади на светло шокиращи разходи на Стефка Костадинова

  • 21 авг 2026 | 16:21
  • 4019
  • 4
Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

  • 21 авг 2026 | 07:10
  • 9554
  • 11
Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

  • 21 авг 2026 | 07:27
  • 8590
  • 8
България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

  • 21 авг 2026 | 06:51
  • 9962
  • 8
Стойчо Младенов обяви кой е клубен треньор №1 на България

Стойчо Младенов обяви кой е клубен треньор №1 на България

  • 21 авг 2026 | 14:50
  • 12142
  • 12