Барселона окончателно се разбра с Фенербахче за хърватския национален вратар, ето детайлите

Барселона е постигнал разбирателство с Фенербахче за националния вратар на Хърватия Доминик Ливакович, съобщава каталунските “Мундо Депортиво” и “Спорт”.

“Блаугранас” ще платят за 31-годишния страж скромната сума от 2 млн. евро плюс още 2 млн. евро под формата на възможни бонуси. Идеята е Ливакович да бъде закупен и веднага даден под наем, а през следващото лято да пристигне на “Камп Ноу” като резерва на титуляра Жоан Гарсия. Това се прави и заради изтичащия договор догодина на сегашния втори вратар Войчех Шчесни.

🔵🔴 El Barça encarrila el fichaje de Livakovic



📌 El club azulgrana no pagará más de cuatro millones al Fenerbahçe

📌 De 31 años, firmará por cuatro temporadas pero irá cedido en la actual, posiblemente al Dinamo Zagreb, y el verano de 2027 cubrirá la vacante de Szczesny



✍️… pic.twitter.com/gKR0vAonqi — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 21, 2026

Ливакович ще подпише договор за 4 години, като най-вероятно ще отиде под наем там, където бе и през миналия сезон - в бившия си клуб Динамо (Загреб). Силните изяви на вратаря с екипа на Хърватия по време на Мондиал 2026 също са допринесли за привличането му в Барселона. Както е известно, той е двукратен медалист от предишните две Световни първенства, като има 79 мача за своята родина.

Хърватският национален вратар отказал да пази за Жирона заради ... Мондиал 2026

Стражът беше купен от Фенербахче преди три години, когато бяха платени около 6,5 млн. евро на Динамо. Оттогава насам Ливакович записа 74 мача с 80 допуснати гола и 24 сухи мрежи за истанбулския гранд. Хърватинът има повече от скромен опит в испанския футбол, след като през миналия сезон първо бе под наем в Жирона, но там не изигра нито един двубой.

🚨🔵🔴 Barcelona have reached a verbal agreement for Dominik Livaković to join from Fenerbahçe, here we go!



€2m initial fee, €2m add-ons. Plan to sign Livaković as backup GK from June 2027 when Szczesny leaves.



This season, Livaković will go out on loan as reported — follows… pic.twitter.com/sGVRnMYa12 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2026

Там Ливакович се забърка в казус, след като тогавашният треньор на каталунците Мичел обяви, че стражът е отказал да влезе в мач за Купата на краля. Причината бе, че ако беше играл, правилата на ФИФА щяха да му попречат да премине в трети отбор в рамките на същия сезон. Впоследствие през зимата Ливакович се завърна в Динамо (Загреб), където изигра 17 мача, в които допусна 16 попадения и запази 7 чисти мрежи.

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