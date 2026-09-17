Официално: Райс приключи с Лудогорец, "орлите" получават солидна компенсация от Трабзонспор

Лудогорец и Трабзонспор финализираха успешно преговорите за преминаването на Томас Райс в турския гранд. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги преговори за компенсацията "орлите" разрешиха на немския специалист да замине за Трабзон.

Ръководството на клуба се съгласи да влезе в преговори с Трабзонспор предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намирането на нов старши треньор. Също така Томас Райс изрази силното си желание да се възползва от шанса да тренира световни звезди като Мохамед Салах, Фабиньо и Андре Онана.

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Лудогорец, който през последните години реализира впечатляващи трансфери на играчи, за първи път договори преминаване на свой треньор в друг клуб срещу солидна компенсация. Това за пореден път показва, че клубът, освен отлични играчи, привлича и отлични треньори.

В момента футболистите на тима са в почивка, като ще подновят тренировките си на 24 септември. Дотогава Лудогорец ще води преговори за назначаването на нов наставник.

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