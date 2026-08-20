Хаос на "Камп Ноу": полиция изгони от стадиона фенове на Ал Ахли след сбивания с привърженици на Барселона

Двубоят на Барселона срещу египетския Ал Ахли за трофея "Жоан Гампер" се превърна в хаос, след като гостуващи фенове влязоха в сблъсъци с домакинските привърженици на „Камп Ноу“.

🚨😳 Absolute chaos! Tensions completely boiled over as security clashed with Al Ahly fans during Barcelona’s pre-season friendly! pic.twitter.com/nv9dzmCNWI — Ultras Clips (@ultras_clips) August 19, 2026

За испанския шампион това бе финална проверка само дни преди старта на сезона в Ла Лига. Изглежда обаче, че гостуващите фенове не са разбрали, че мачът е трябвало да бъде приятелска и спокойна среща. По време на двубоя привържениците са участвали в редица сбивания с местните фенове. Заради поведението на гостуващата публика на мястото са били извикани множество охранители и полицаи. Десетки привърженици са били грубо изведени от стадиона при хаотични сцени по трибуните, които са документирани от клипове в социалните мрежи

🚨❗️Varias decenas de aficionados egipcios han sido expulsados del campo por mantener trifulcas con aficionados del Barça



🚔 Los Mossos d’Esquadra han tenido que hacer acto de presencia y, junto a la seguridad privada, han sido acompañados al exterior



🎥 @monfortcarlos pic.twitter.com/ZmHXMs4W5M — Diario SPORT (@sport) August 19, 2026

По време на мелето изглежда са били разменени удари, както от страна на феновете, така и от охраната, преди обстановката да се успокои.

След това изгонените привърженици поемат нагоре по стълбите под саркастичните освирквания на домакинската публика. Те не пропуснаха много от представянето на своя отбор, който в крайна сметка загуби мача с 1:2.

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Снимки: Imago