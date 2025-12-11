Хърватският национален вратар отказал да пази за Жирона заради ... Мондиал 2026

Хърватският национален вратар Доминик Ливакович е предизвикал скандал в испанския си клуб Жирона. За ситуацията разясни треньорът на каталунците Мичел. Става въпрос за това, че стражът, който е преотсъпен от Фенербахче, е отказал да пази до края на тази зима, защото иска да напусне Жирона, за който все още няма записан мач.

Ливакович е взел това решение, тъй като според правилата на ФИФА не може да играе за два отбора в един сезон, а вече е защитавал цветовете на "фенерите", откъдето е под наем в испанския клуб. Очевидно хърватският национал няма намерение да стои на резервната скамейка в годината, когато ще се проведе Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Míchel, entrenador del Girona, explica por qué Livakovic no juega.



"Él me dijo que no quería jugar aquí. Gazzaniga tuvo que jugar con 38º de fiebre y gripe porque él no quería jugar la Copa".



"Me toca los cojones la situación. Él quiere jugar el Mundial e ir a otro equipo". pic.twitter.com/pkJfNuIzYm — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) December 11, 2025

"Никога не съм се крил. Видях и прочетох неща, които не ми харесаха. Той е страхотен човек, но има цели и срокове, които се различават от тези на Жирона. Това е личен въпрос, но говоря, защото феновете трябва да знаят. Той иска да играе на Световното първенство, не за Жирона, и ми го каза. В този момент ми съобщи, че не иска да бъде тук и не иска да играе", заяви наставникът на каталунците Мичел.

Треньорът вижда Пауло Гасанига като титуляр на вратата, а не Ливакович, а всичко е ескалирало, когато хърватинът е отказал да играе в Купата на краля. "Фактът, че Ливакович не игра в Купата, не е техническо решение. Трябваше да играе, а той ми каза, че няма. Гасанига пазеше болен, с грип и температура от 38 градуса. В момента имам само един наличен вратар", обясни ядосаният Мичел.

🚨🇭🇷 Girona manager Míchel: “Livakovic wants to leave. He doesn’t want to play here, his priority is the World Cup”.



“Gazzaniga had to play while he was ill… because Livakovic doesn’t want to play. I’m very angry about this situation”. pic.twitter.com/jrX7GfGluV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2025

Ливакович вече известно време е в контакт с бившия си клуб Динамо (Загреб) и иска да се върне там през зимния трансферен прозорец, което означава, че Жирона ще трябва да търси ново решение на вратата.

"До зимния трансферен прозорец имаме проблем. Ами ако Гасанига утре се контузи или получи червен картон? Надявам се това да не се случи", добави Мичел.

Ливакович има договор с Фенербахче до лятото на 2028 година. Иначе въпреки че не играе за Жирона, той продължава да е твърд титуляр на вратата на "ватрените", за които има 71 мача.

