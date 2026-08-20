Барселона може да се пробва за голмайстора на Брюж

Барселона продължава да търси нов централен нападател след раздялата с ветерана Роберт Левандовски, а мадридският вестник AS твърди, че голмайсторът на Брюж Николо Тресолди е опция за отбора, воден от старши треньора Ханзи Флик.

Каталунският гранд засега безуспешно преследва Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид, а проучва и ситуацията около капитана на Интер Лаутаро Мартинес, с когото обаче миланският град не смята да се разделя. Ла Араня остава приоритет в селекцията на Барселона, но в клуба вече разглеждат и нов вариант в лицето на Тресолди,

21-годишният младежки национал на Германия прекара сезон 2025/26 в Белгия с местния Брюж, където отбеляза 21 гола в 42 мача. Той се разписа срещу Барселона и Атлетико Мадрид в Шампионската лига през миналата кампания. Нападателят е роден в Италия, но се мести в Германия като тинейджър, прекарва седем години в Хановер 96 преди да премине в настоящия си клуб. Той има 12 гола в 24 срещи за германския представителен отбор до 21 години.

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Снимки: Gettyimages