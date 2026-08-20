Барселона може да върне първата си емблема в историята

Барселона може да възроди един от най-старите символи в историята си върху екипа за сезон 2027/28. Според информация на „Фути Хедлайнс“ следващият титулярен екип може да включва първата емблема, носена от клуба – решение, което би представлявало историческа новост.

Информацията, публикувана този четвъртък, все още трябва да се приема с известна доза предпазливост. Остават около девет месеца до представянето на фланелката и самият източник признава, че окончателният дизайн все още може да претърпи промени. Въпреки това „Фути Хедлайнс“ уверява, че шансовете историческата емблема да бъде част от екипировката в момента са „много високи“.

Първият герб на Барса е използван от основаването на клуба през 1899 г. до 1910 г. През първите години клубът използва емблема, вдъхновена от тази на град Барселона. Едва през 1910 г. клубът решава да създаде собствен герб чрез конкурс, спечелен от Карлес Комамала, автор на дизайна, който в крайна сметка еволюира до емблемата, която познаваме днес.

Възстановяването на този символ би създало пряка връзка с произхода на Барселона. Ако това се потвърди, ще бъде и първият път, в който фланелка на първия отбор официално включва тази първа емблема като централен елемент в дизайна си.

Освен емблемата, вече са известни и някои детайли от цветовата палитра на бъдещия екип. Nike ще заложи на комбинация от два тъмни нюанса на синьо и червено, които ще формират основата на традиционните синьо-червени райета.

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