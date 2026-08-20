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В последния момент спряха Кансело за представянето в Барселона

  • 20 авг 2026 | 10:45
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В последния момент спряха Кансело за представянето в Барселона

Акостиралият за трети път в Барселона Жоао Кансело остана единственият разочарован играч на клуба в сряда вечер покрай двубоя на тима срещу Ал Ахли (2:1) на "Камп Ноу". Мачът за трофея “Жоан Гампер” беше използван и за официално представяне на отбора пред феновете в навечерието на новия сезон.

Кансело беше по екип и чакаше в тунела своя ред да бъде повикан на терена, за да бъде показан пред запалянковците и да получи поздравления. В последния момент обаче той беше спрян и така и не излезе. Оказа се, че има забавяне с оформянето на документите по подписването му на договора с Барса, заради което реално португалецът все още не е част от каталунците.

От видео в социалните мрежи се вижда как защитникът недоволства от развоя на нещата.

Кансело идва със свободен трансфер, след като напусна Ал-Хилал след разтрогване на договора си. 32-годишният португалец изкара втората част на миналия сезон в Барселона като преотстъпен. Той беше в клуба под наем и през сезон 2023/24.

Шампионите стартират защитата на титлата си в Ла Лига в неделя вечер с гостуване на Елче.

Кансело: Казах на Деко, че или идвам в Барселона, или ще стоя една година без да играя
Кансело: Казах на Деко, че или идвам в Барселона, или ще стоя една година без да играя
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