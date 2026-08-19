Барселона уреди вратаря на Хърватия, но с мисъл за бъдещето

От Барселона са постигнали споразумение с Фенербахче за привличането на вратаря Доминик Ливакович, като ще платят на турския гранд едва 3 млн. евро с бонуси, съобщават хърватското издание Indekx.hr и каталунският вестник Sport.
Въпреки това в Барса няма да разчитат още сега на Ливакович, като най-вероятно ще го преотстъпят на Динамо (Загреб) за настоящия сезон. Идеята е през следващото лято 31-годишният страж да пристигне на “Камп Ноу” и да бъде резерва на Жоан Гарсия след изтичането на договора на Войчех Шчесни. Все пак е възможно той да бъде пратен в друг отбор или да се присъедини към състава на Ханзи Флик още сега.
Заслуга за трансфера има агентът на играча Анди Бара, който е в близки отношения с Барселона. Силните изяви на Ливакович с екипа на Хърватия по време на Мондиал 2026 също са допринесли за привличането му. Както е известно, той е двукратен медалист от предишните две Световни първенства, като има 79 мача за своята родина.
От друга страна, стражът беше купен от Фенербахче преди три години, когато бяха платени около 6,5 млн. евро на Динамо. Оттогава насам Ливакович записа 74 мача с 80 допуснати гола и 24 сухи мрежи за истанбулския гранд, който миналия сезон го прати под наем първо в Жирона, а след това и в хърватския шампион.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages