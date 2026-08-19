Барселона уреди вратаря на Хърватия, но с мисъл за бъдещето

От Барселона са постигнали споразумение с Фенербахче за привличането на вратаря Доминик Ливакович, като ще платят на турския гранд едва 3 млн. евро с бонуси, съобщават хърватското издание Indekx.hr и каталунският вестник Sport.

Въпреки това в Барса няма да разчитат още сега на Ливакович, като най-вероятно ще го преотстъпят на Динамо (Загреб) за настоящия сезон. Идеята е през следващото лято 31-годишният страж да пристигне на “Камп Ноу” и да бъде резерва на Жоан Гарсия след изтичането на договора на Войчех Шчесни. Все пак е възможно той да бъде пратен в друг отбор или да се присъедини към състава на Ханзи Флик още сега.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Dominik Livaković has reportedly agreed a move to Barcelona, who would then send the goalkeeper on a one-year loan to Dinamo Zagreb.



Barcelona are set to pay Fenerbahçe €3M plus bonuses for the 31-year-old goalkeeper, according to Index. Livaković would… pic.twitter.com/lcctVJXxMe — Croatian Football  (@CroatiaFooty) August 19, 2026

Заслуга за трансфера има агентът на играча Анди Бара, който е в близки отношения с Барселона. Силните изяви на Ливакович с екипа на Хърватия по време на Мондиал 2026 също са допринесли за привличането му. Както е известно, той е двукратен медалист от предишните две Световни първенства, като има 79 мача за своята родина.

💥 𝐃𝐚𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐞𝐥 𝐟𝐢𝐜𝐡𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐯𝐚𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚



🤝 El club blaugrana y el Fenerbahçe habrían alcanzado un acuerdo por el guardameta croata, Dominik Livaković, que llegaría en 2027



✍️ Sergi Castillohttps://t.co/q1Y2AnslRl pic.twitter.com/XaPOp0WsNS — Diario SPORT (@sport) August 19, 2026

От друга страна, стражът беше купен от Фенербахче преди три години, когато бяха платени около 6,5 млн. евро на Динамо. Оттогава насам Ливакович записа 74 мача с 80 допуснати гола и 24 сухи мрежи за истанбулския гранд, който миналия сезон го прати под наем първо в Жирона, а след това и в хърватския шампион.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages