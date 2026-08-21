Атлетико е готов да продаде Хулиан на Арсенал, но нападателят не е съгласен

От Атлетико Мадрид най-после са склонили да изпълнят желанието на своята звезда Хулиан Алварес за трансфер. Клубът е готов да продаде нападателя не на Барселона, а на Арсенал, но самият той е отхвърлил тази възможност, съобщава „Мундо Депортиво“.

Както е известно, досега „дюшекчиите“ категорично отказваха да задоволят исканията на аржентинеца за негово преминаване в Барселона, като настояваха, че искат да го задържат на всяка цена. Въпреки това ситуацията между клуба и Алварес дотолкова се влошила, че от ръководството в крайна сметка се съгласили да го продадат, но не на прекия си съперник, а в английския шампион. Бившият играч на Манчестър Сити обаче не само, че не приел варианта да се завърне в Премиър лийг, но и още повече се е настроил срещу своите шефове.

🚨 Atletico Madrid have made a turn on their position of Julian Alvarez & have agreed to enter into negotiations for a transfer, but with a very clear condition: NOT to Barcelona, but to Arsenal. Alvarez is NOT keen on the idea & remains intent on signing for Barcelona. ❌🇦🇷… pic.twitter.com/1KzxHQt4sO — afcstuff (@afcstuff) August 20, 2026

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Снимки: Gettyimages