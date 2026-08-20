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Глава III: Кансело в Барселона, но този път е по-различно

  • 20 авг 2026 | 16:17
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Глава III: Кансело в Барселона, но този път е по-различно

Вече е официално – Жоао Кансело ще продължи кариерата си в Барселона. Португалският защитник, който през миналия сезон игра за каталунците под наем, изпълни желанието си да носи екипа на „блаугранас“ и се превръща в ново попълнение на тима за сезон 2026/27. Той пристига като свободен агент, след като прекрати договора си с Ал-Хилал, и подписва контракт до 2029 г.

Кансело никога не е крил намерението си да остане на „Спотифай Камп Ноу“. Всъщност, при пристигането си в каталунската столица в понеделник, той заяви, че или ще играе тук този сезон, или никъде другаде. Както футболистът, така и клубът имаха желание да продължат сътрудничеството си, но операцията се забави повече от очакваното поради трудностите около прекратяването на оставащата една година от договора на португалския национал с Ал-Хилал.

Така Кансело ще започне своя трети период като футболист на Барселона. Той вече защитава цветовете на „блаугранас“ под наем през сезон 2023/24, а през миналия зимен трансферен прозорец се завърна за втори наем с двойна цел: да натрупа игрови минути преди Световното първенство. Разликата вече е, че при третия път сега той вече е собственост на шампиона на Ла Лига.

Под ръководството на Флик Кансело показа добро представяне, особено като ляв бек – позиция, на която завърши сезона като титуляр. Въпреки това, универсалността е едно от най-големите предимства на национала, който може да играе също толкова успешно отдясно и дори като крило.

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