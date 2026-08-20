Кансело: Детската ми мечта беше да съм в Барса и този път е завинаги

След като вече е собственост на Барселона, Жоао Кансело сподели усещането си да се завърне в семейството на каталунците. За 32-годишния флангови футболист това е трети период на “Спотифай Камп Ноу”, като първите два бяха наеми. Ето какво сподели португалецът на представянето си, коментирайки различни теми.

Любовта към Барса

Разликата е, че през първия ми сезон тук останах с горчиво-сладко усещане. Не успях да спечеля нито един трофей. През миналия сезон обаче успях да го направя и да сбъдна една детска мечта. Оставаше ми да спечеля Ла Лига. Любовта ми към Барса винаги е била същата и съм много щастлив, че съм тук.

Трудни изминали седмици

Това беше труден период, но аз знаех ясно какво искам. Можеше да остана там [в Ал Хилал] за една година, без да играя, защото единствената ми цел беше да се върна в Барса. Моите представители знаеха, че искам да играя единствено тук.

Целта: Шампионската лига

Клуб като Барса трябва да е готов да спечели всичко. Очевидно ще се борим за Шампионската лига. Трябва да сме силни, да тренираме всеки ден и да се учим от лошия опит. Намираме се на добър път, разполагаме с много качествени играчи. Ще направим всичко възможно, за да спечелим ШЛ.

На десния или левия фланг?

Тук съм, за да помагам, където е необходимо. Искам да помогна на Барса да постигне целите си в края на сезона. Съотборниците ми мислят по същия начин като мен. Имаме много добър състав, с много качество, и съм много щастлив, че съм тук. Това беше детската ми мечта. Този път е завинаги и съм много щастлив.

Трансферът на Родри

Родри е един от най-добрите футболисти, с които съм играл в кариерата си. Той допринася много както в офанзивен, така и в дефанзивен план. Идва, за да помогне, а аз имам добри отношения с него още от времето ни в Манчестър Сити. Много е лесно да играеш с него, няма много какво да се говори. Родри е страхотен футболист и наскоро спечели „Златната топка“. Може да се адаптира към всеки отбор и е решил да дойде тук.

Готов ли е физически?

Физически се чувствам много добре, бях във ваканция само две седмици. Готов съм да играя, но дали ще го направя, трябва да попитате треньора. Зависи от него.

Допълнителна мотивация заради Моуриньо

Мен ме мотивира да побеждавам всеки, не само Реал Мадрид. Аз съм състезателен човек. Спечелил съм много битки в живота си и не искам да побеждавам само Реал Мадрид. Имаме страхотен отбор, с който да победим всички съперници.

Примери за подражание

Дани Алвеш е единственият ми пример за подражание на моята позиция. Искам да правя това, което съм го виждал да прави. Барса от 2009 г. е най-добрият отбор, който съм виждал да играе, що се отнася до колективното представяне. Винаги съм мечтал да играя тук, защото се идентифицирах с начина, по който клубът разбира футбола.

Глад за трофеи

Когато бях във Валенсия, имаше възможност да дойда тук, но не се получи. Същото се случи и по-късно в Сити. Имах детската мечта да играя в Барса. Първият ми период беше горчиво-сладък, не се представих напълно добре и не успях да помогна на клуба да спечели нито един трофей. Миналият сезон обаче беше по-добър. Бях печелил трофеи в кариерата си, но тези, които спечелих с Барса, бяха различни. Ще дам всичко от себе си за този клуб, за да продължим да печелим.“

Максимална конкуренция

Конкуренцията е нещо добро и здравословно. Всички трябва да сме готови. Какво мога да допринеса? Това, което видяхте: скорост, техника, изнасяне на топката… Искам да помагам на отбора с каквото мога. Винаги се опитвам да се представям по най-добрия възможен начин, макар че понякога това не е възможно. Много съм развълнуван, че съм тук.

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