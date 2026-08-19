От Левски с много силни думи към феновете

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От Левски качиха снимки в социалните мрежи след магическата вечер на стадион "Васил Левски". "Сините" завършиха при резултат 0:0 с гръцкия шампион АЕК, а феновете по трибуните сътвориха истинско шоу. Ръководството на клуба излезе с много силни думи към всеки един привърженик на отбора.

Левски с уникална хореография на "Васил Левски"

"Мач, който ще остане завинаги в историята и в нашите сърца.

20 години по-късно химнът на Шампионската лига отново огласи стадиона. Емоция, която трудно може да бъде описана с думи. Гордост, която ще помним дълго.

Но дори всичко това остава на заден план, защото тази вечер имаше друга звезда под прожекторите.

ВИЕ.

Вие, които превърнахте „Васил Левски“ в истинска синя крепост. Вие, които не спряхте да пеете, да вярвате и да подкрепяте отбора от първата до последната минута.

Хореографията. Песните. Енергията.

Всичко беше неповторимо.

Тази вечер не просто бяхте на стадиона. Вие бяхте част от историята.

Аплодисментите са за вас!

Благодарим ви, Левскари!

Това е „Левски“. „Левски“ сте вие", написаха от клуба.

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