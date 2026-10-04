Пламен Крумов: Категорична и заслужена победа

Старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов сподели мнението си за срещата със Загорец (Нова загора) от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България. Отборът му не срещна никакви трудности и продължи напред в турнира след победа с 4:0.

"Категорична и заслужена победа! Поздравявам момчетата за сериозното отношение и за добрия мач. Беше важно да спечелим, за да продължим напред за Купата на България. За Рилски спортист е чест за втора поредна година да е в първи кръг за Купата и да играем срещу отбор от Първа лига", заяви след успеха Крумов.

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В следващия кръг Рилски спортист посреща Дунав (Русе), но преди това трябва да се съсредоточи върху ангажиментите си във Втора лига.

"Най-важното е, че всички играчи са здрави след мача. Сега ще се възстановим и започваме подготовка за мача срещу Локо (Горна Оряховица)", добави Пламен Крумов.

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