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Радостин Александров поема отбор от елита на Словения

  • 4 окт 2026 | 20:11
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Радостин Александров поема отбор от елита на Словения

Българският специалист Радостин Александров ще застане начело на друг отбор в Словения. До този момент той беше начело на втородивизионния Рудар (Веление), с който подписа договор в началото на лятото, но сега му предстои да работи в елита на местния футбол, научи Sportal.bg.

34-годишният наставник ще продължи кариерата си в Радомлье, който понастоящем заема последното място в Първа Лига. В 9-те си изиграни мача дотук тимът има една победа, две равенства и цели шест загуби. Именно заради незадоволителното представяне клубното ръководство е взело решение да привлече Александров и един от неговите помощници.

Това се случва, след като Радомлье плаща обезщетение на Рудар (Веление). Утре ще бъде официалното представяне на Радостин Александров и неговия асистент.

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