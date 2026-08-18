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Батков: Любовта към Левски е в сърцата на българския народ

  • 18 авг 2026 | 21:41
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Слушай на живо: Левски - АЕК

Бившият собственик на Левски Тодор Батков бе много радостен, че “сините” ще участват в плейоф за Шампионската лига срещу гръцкия АЕК. Бившият бос на тима е на мнение, че явно любовта към Левски е в сърцата на българския народ.

Левски 0:0 АЕК, добър шанс за "сините"
Левски 0:0 АЕК, добър шанс за "сините"

“20 години по-късно ни се усмихва щастието. Има невероятен шанс. Бях започнал да се притеснявам, че младото поколоение не е виждало Левски с титла, но тази година и това се случи. Виждам страшно много малди хора. Явно любовта към Левски е в сърцата на българския народ и така ще бъде. Да си пожелаем хубав мач и победа. Не съм бил разбирач на футболни теми. АЕК е сериозен отбор със силна публика. Плюсовете са, че сме изиграли 10 мача, треньорът, невероятния колектив и публиката”, каза Батков.

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