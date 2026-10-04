Съставите на Гърция и Германия, Клоп прави няколко промени

Германия гостува на Гърция в четвърти мач за двата отбора от група 2 на лига “А”. Срещата от Лигата на нациите е със сериозен залог, като ще се играе на стадиона на ПАОК „Тумба“ в Солун. Елините са лидери със 7 точки след победите над Сърбия и Германия и равенството с Нидерландия, но Бундестимът най-сетне тръгна напред с успеха 2:0 над сърбите, като е с 4 пункта. Германците със сигурност ще искат да вземат реванш за загубата с 0:1, която Гърция им нанесе в домакинския дебют на Юрген Клоп в Аугсбург.

Отборът на Иван Йованович е спечелил 12 от последните си 15 мача в Лигата на нациите (1 равенство, 2 загуби). Гърците обаче все още имат какво да подобрят, за да се превърнат в доминираща сила на свой терен, тъй като са спечелили само един от последните пет мача у дома (1 равенство, 3 загуби), като не са отбелязали гол в нито една от тези три загуби.

Най-голямата липса за южните ни съседи днес ще бъде звездата на Арсенал Христос Цолис. Атаката на Гърция ще водят Евангелос Павлидис и Фотис Йоанидис, а една от звездите на тима – играчът на Борусия (Дортмунд) Константинос Карецас, този път е оставен на пейката.

Юрген Клоп днес няма да може да разчита на Серж Гнабри, който бе предварително освободен от групата на тима. Опитният наставник прави няколко промени в сравнение с успеха над Сърбия. На местата на Ник Волтемаде и Серж Гнабри започват нападателят на Айнтрахт Йонатан Буркарт и големият талант на Байерн Ленарт Карл, който ще действа отдясно. Като десетка стартира звездата на отбора Флориан Виртц, а отляво отново започва крилото на Фрайбург Дери Шерхант. В средата на терена отново е дуото от Байерн Том Бишоф и Александър Павлович. В отбрана единствената промяна е на левия бек, където Давид Раум заменя Максимилиан Мителщет.

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