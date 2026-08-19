Треньорът на АЕК: Пропуснахме да вземем преднина

Наставникът на АЕК Марко Николич сподели, че според него нулевото равенство между гърците и Левски в София е бил доста интензивен мач, но смята, че тимът му е можел да си тръгне с успех от българската столица.

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“Много интензивна среща с много добра игра и на двата отбора. Много беше трудно на терена. Моето усещане е, че пропуснахме да вземем аванс поне с един гол. Противникът е много добър отбор и имаше също възможности. Все пак имаме усещането, че изпуснахме победата. Мисля, че на нашия стадион мачът ще бъде също много оспорван, но се надявам да играем малко по-добре”, каза Николич.

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