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  3. Треньорът на АЕК: Пропуснахме да вземем преднина

Треньорът на АЕК: Пропуснахме да вземем преднина

  • 19 авг 2026 | 00:42
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Наставникът на АЕК Марко Николич сподели, че според него нулевото равенство между гърците и Левски в София е бил доста интензивен мач, но смята, че тимът му е можел да си тръгне с успех от българската столица.

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“Много интензивна среща с много добра игра и на двата отбора. Много беше трудно на терена. Моето усещане е, че пропуснахме да вземем аванс поне с един гол. Противникът е много добър отбор и имаше също възможности. Все пак имаме усещането, че изпуснахме победата. Мисля, че на нашия стадион мачът ще бъде също много оспорван, но се надявам да играем малко по-добре”, каза Николич.

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