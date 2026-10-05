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Треньорът на Бенковски: Съдията да изгледа запис от двубоя и да се погледне в огледалото

  • 5 окт 2026 | 01:57
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Треньорът на Бенковски: Съдията да изгледа запис от двубоя и да се погледне в огледалото

Бенковски (Исперих) отпадна от турнира за Купата на България след загуба с 0:3 от Академик (Свищов). Ето какво каза след края на двубоя треньорът на домакините Димитър Трендафилов, който не скри гнева си към съдийството в мача.

„Честитя победата на Академик Свищов! Един много добър и организиран отбор, който се възползва максимално от своите възможности. Поздравявам и моите футболисти, които при друго развитие на мача можеха също да ликуват.

Много ни липсваше Янчо Андреев – като футболист и като един от лидерите на отбора. В такива мачове той е безценен“, коментира наставникът пред официалния сайт на Бенковски Исперих.

„И в заключение искам да помоля главния съдия да изгледа утре на спокойствие видео от срещата, която ръководи, след което да застане пред огледалото и да се погледне в очите.

Дано да разбере как се се чувствали футболистите, феновете и всички, които са подкрепяли отбора на Бенковски Исперих“, завърши Трендафилов.

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