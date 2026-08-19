Наско: Дори и да отпаднем, ако играем така, аз ще съм горд с отбора

Президентът на Левски Наско Сираков бе доволен от показаното от отбора при равенството 0:0 срещу гръцкия шампион АЕК. Босът на “сините” сподели, че дори и да не успее да влезе в основната фаза на Шампионската лига, ако играе по подобен начин, ще бъде горд.

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Аз съм горд с това, което показва Левски. Горд съм, че имаме отбор и феновете го оценяват. Никога не съм се съмнявал и го казах още преди шест години, че Левски не е създаден да оцелява, а да побеждава. Беше въпрос на време. Господ ще реши. Ако играем така, аз съм спокоен. Дори и да загубим, ще съм горд от отбора. Сигурен съм, че феновете скоро ще подобрят и този рекорд по посещаемост.

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