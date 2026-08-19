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Без победител в първата битка между Левски и АЕК на пълния Национален стадион - на живо с атмосферата и отзивите след мача
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес: Доминирахме в по-голямата част от този мач

Веласкес: Доминирахме в по-голямата част от този мач

  • 19 авг 2026 | 00:10
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Хулио Веласкес говори след нулевото равенство на Левски срещу АЕК Атина в плейофа на Шампионската лига. Той сподели, че е радостно за него, че тимът му е показал лицето, за което работи с неговия тим.

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"Според мен мачът беше равностоен. За мен Левски игра добре. За нас беше много важно, както си говорихме преди мача, да задържим нашата идентичност, нашия начин на игра. Според моето виждане успяхме да го направим от първата минута.

Имахме идея как да играем. Доминирахме в по-голямата част от мача, успявахме да покриваме пространствата. В последната третина ни липсваха последният пас и последният удар. Като цяло бяхме добре. Понякога е важно да имаш и малко късмет, особено през първото полувреме, когато си подавахме много топката, но не успявахме да намерим решаващото подаване.

Равностоен мач с различни шансове за двата отбора. Всичко е възможно. Важното е, че опознахме по-добре съперника. Горд съм с отбора и с това, което показа. Имаме страхотен потенциал. Нашата идентичност и нашата игра се виждат.

За нас е едно и също дали играем на „Васил Левски“, или гостуваме на „Камп Ноу“ – трябва да показваме нашата игра. Това е най-важното. Няма значение колко е важен резултатът, но когато показваме нашата игра, съм сигурен, че нещата ще се нареждат все по-добре.

За нас е ясно – не ни е първият мач в този турнир. Играхме със силни отбори, втория мач играхме като гост и в предишни случаи. Не е решаващо, че в първия мач сме домакини или че те са фаворит. Знаем, че опонентът е силен, но ние имаме капацитета да се противопоставим с нашите идеи и нашия начин на игра.

Важното е във втория мач отново да излезем мобилизирани и да хванем решаващия момент", каза Веласкес.

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