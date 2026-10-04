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Теодор Стефанов: Най-добре е да закрият футбола в България

  • 4 окт 2026 | 19:33
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Теодор Стефанов: Най-добре е да закрият футбола в България

В Смолян, местния Родопа загуби от едноименния тим на Несебър с 1:3 след продължения. Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.

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Теодор Стефанов, играещ треньор на смолянския тим коментира пред Sportal.bg.

„Никога не съм търсил медийно внимание. Сега обаче ще казвам – най-добре е да закрият футбола в България. От 20 години съм в него, не съм бил свидетел, на това, което случи на днешния ни мач. След него, две хиляди фенове се струпаха пред съблекалните, гъмжеше от полиция и съдиите не можеха да си тръгнат. Тези, които бяха на мача се досещат защо се получи така. Съдиите не отсъдиха две хилядапроцентови дузпи за нас. Беше в 90-те минути. До 80-ата минута, гостите не отправиха удар към вратата ни. Изравниха с измислена дузпа, отсъдена след симулация на футболиста на гостите Пламен Димов. Георги Стоянов, елитен рефер беше четвърти съдия на днешния двубой. Учудващо е, че не той ръководи мача, а друг, който беше гонен да го бият в Нова Загора, заради отсъжданията му в двубой от първенството на Югоизточната Трета лига. Потресен съм от неговото ръководена на днешната среща. Не сме се заблуждавали, че ще вземем купата. Начинът по който днес ни премахнаха от надпреварата е неспортсменски и подигравка с труд на всички в клуба ни“.

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