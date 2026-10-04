Португалия - Норвегия, три промени при "мореплавателите"

Португалия приема Норвегия в мач от четвъртия кръг на Лигата на нациите. “Мореплавателите” са перфектни до момента и спечелиха и трите си двубоя в турнира. Именно около тях обаче се завъртя и един от най-големите скандали в света на футбола в последните дни, след като капитанът на тима Кристиано Роналдо напусна лагера на отбора преди мача с Дания след конфликт със селекционера Жорже Жезус. От своя страна норвежците стартираха с труден успех над Дания, но постепенно загубиха инерция и допуснаха две поражения от Уелс и именно от Португалия като домакин.

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус прави три промени в своя тим спрямо тези, които надделяха с 4:2 над Дания преди няколко дни. Жоао Феликс, който се появи от пейката и се разписа, Франсиско Консейса, който лекуваше травма, и Жоао Палиня влизат на местата на Рубен Невеш, Рафаел Леао и Педро Нето.

4.ª jornada: o nosso 𝙓𝙄 inicial #PORNOR | #NationsLeague https://t.co/6XiC7ybpYb — Portugal (@selecaoportugal) October 4, 2026

Наставникът на Норвегия прави две промени в своя тим в сравнение с тези, които започнаха двубоя с Уелс. Андреас Шеледруп и Фредрик Ауреснес стартират от първата минута, а звездите на тима Мартин Йодегор и Ерлинг Холанд водят състава.

Portugal Line-up against Norway Who's your first goal scorer of the match? #PORNOR https://t.co/fQv1xNKQtx — Nwamama_united05 (@Nwamama_son) October 4, 2026

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Снимки: Gettyimages