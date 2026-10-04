Португалия - Норвегия, три промени при "мореплавателите"

Португалия приема Норвегия в мач от четвъртия кръг на Лигата на нациите. “Мореплавателите” са перфектни до момента и спечелиха и трите си двубоя в турнира. Именно около тях обаче се завъртя и един от най-големите скандали в света на футбола в последните дни, след като капитанът на тима Кристиано Роналдо напусна лагера на отбора преди мача с Дания след конфликт със селекционера Жорже Жезус. От своя страна норвежците стартираха с труден успех над Дания, но постепенно загубиха инерция и допуснаха две поражения от Уелс и именно от Португалия като домакин.
Селекционерът на Португалия Жорже Жезус прави три промени в своя тим спрямо тези, които надделяха с 4:2 над Дания преди няколко дни. Жоао Феликс, който се появи от пейката и се разписа, Франсиско Консейса, който лекуваше травма, и Жоао Палиня влизат на местата на Рубен Невеш, Рафаел Леао и Педро Нето.
Наставникът на Норвегия прави две промени в своя тим в сравнение с тези, които започнаха двубоя с Уелс. Андреас Шеледруп и Фредрик Ауреснес стартират от първата минута, а звездите на тима Мартин Йодегор и Ерлинг Холанд водят състава.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages