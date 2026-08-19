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Без победител в първата битка между Левски и АЕК на пълния Национален стадион - на живо с атмосферата и отзивите след мача
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  2. Левски
  3. Вуцов: Шансовете ни остават

Вуцов: Шансовете ни остават

  • 19 авг 2026 | 00:07
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Вуцов: Шансовете ни остават

Вратарят на Левски Светослав Вуцов бе доволен от представянето на тима в първия мач срещу АЕК въпреки равенството 0:0 в София. Стражът е на мнение, че шансовете остават реални и за реванша в Атина.

Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима
Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима

“Като емоция е неописуемо да играеш в такъв мач. Всичко остава да се реши във втория мач. Хубаво е чувството да не допуснем гол. Не се променя планът ни. И в Гърция отиваме с идеята, че имаме шансове да продължим напред и да повторим това отпреди 20 години. Вярваме в нашите сили и че имаме шансове”, каза Вуцов.

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