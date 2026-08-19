Боримиров: Много съм доволен от борбеността, която показахме

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров бе доволен от борбеността на тима при равенството 0:0 срещу АЕК. Босът на “сините” е на мнение, че гърците са много сериозен отбор и са го показали днес.

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“Видяхме, че АЕК не е случаен отбор. Очаква ни реванш, който ще се постараем да изиграем тактически правилно. Показахме добро лице срещу много сериозен съперник. Понякога във футбола не се възползваш от положенията не побеждаваш. Ние ще си направим нашите изводи и ще бъдем по-концентрирани за реванша. Мисля, че Хулио знае какво трябва да се коригира и ще го направи. Много съм доволен от борбата, която показахме”, каза Боримиров.

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