В Сърбия все още смятат АЕК за фаворити, въпреки че не са оправдали очакванията в София

Плейофът от Шампионската лига между Левски и АЕК на Националния стадион "Васил Левски" в София попадна в полезрението на международните издания. Логично една от страните, в които получи специално внимание бе съседката ни Сърбия, тъй като в двубоя между шампионите на България и Гърция участие взеха сръбските играчи Лука Йович и Мият Гачинович, както и старши треньорът Марко Николич.



Сайтът sportal.blic.rs като акцент в обзорния си материал постави гредата на Йович в 20-ата минута и обявиха това като най-добрата възможност на гърците в срещата.



Според журналистите в западната ни съседка атиняните са имали по-добрите шансове в "Борисовата градина", но не са оправдали ролята си на фаворити.

Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима

"Това не беше единственият шанс за „жълто-черните“, Йович имаше още няколко, но не успя да отбележи на стадион „Васил Левски“, преди да бъде заменен в 58-ата минута от Барнабаш Варга. Това не донесе желания резултат за треньора Николич, атакуващата мощ на АЕК беше притъпена, което в комбинация с някои грешки доведе до нервност.



Николич опита с Гачинович в самия край, но резултатът остана нулев, което повече зарадва българите. Вярно е, че в реванша на „Ая София“ следващата сряда АЕК ще бъде още по-голям фаворит, отколкото беше в България, но ще трябва да докаже тази роля на терена", пише в sportal.blic.rs.

Треньорът на АЕК: Пропуснахме да вземем преднина

Въпреки критичния обзор, в Сърбия смятат все още, че гърците са фаворити, като добавят и, че едва ли в Атина ще могат да видят в действие Марко Груич, който се присъедини към 27-кратните български шампиони преди броени дни.

Веласкес: Доминирахме в по-голямата част от този мач

"Що се отнася до Левски, Марко Груич, доскорошен играч именно на АЕК, не беше в протокола и със сигурност няма да бъде и в реванша.



На Левски ще му е нужна наистина голяма изненада, за да продължи приказката, въпреки че вече има в джоба си хубава награда под формата на поне Лига Европа", пишат още в sportal.blic.rs.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google