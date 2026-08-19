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В Сърбия все още смятат АЕК за фаворити, въпреки че не са оправдали очакванията в София

  • 19 авг 2026 | 06:52
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Плейофът от Шампионската лига между Левски и АЕК на Националния стадион "Васил Левски" в София попадна в полезрението на международните издания. Логично една от страните, в които получи специално внимание бе съседката ни Сърбия, тъй като в двубоя между шампионите на България и Гърция участие взеха сръбските играчи Лука Йович и Мият Гачинович, както и старши треньорът Марко Николич.

Сайтът sportal.blic.rs като акцент в обзорния си материал постави гредата на Йович в 20-ата минута и обявиха това като най-добрата възможност на гърците в срещата.

Според журналистите в западната ни съседка атиняните са имали по-добрите шансове в "Борисовата градина", но не са оправдали ролята си на фаворити.

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"Това не беше единственият шанс за „жълто-черните“, Йович имаше още няколко, но не успя да отбележи на стадион „Васил Левски“, преди да бъде заменен в 58-ата минута от Барнабаш Варга. Това не донесе желания резултат за треньора Николич, атакуващата мощ на АЕК беше притъпена, което в комбинация с някои грешки доведе до нервност.

Николич опита с Гачинович в самия край, но резултатът остана нулев, което повече зарадва българите. Вярно е, че в реванша на „Ая София“ следващата сряда АЕК ще бъде още по-голям фаворит, отколкото беше в България, но ще трябва да докаже тази роля на терена", пише в sportal.blic.rs.

Треньорът на АЕК: Пропуснахме да вземем преднина
Треньорът на АЕК: Пропуснахме да вземем преднина

Въпреки критичния обзор, в Сърбия смятат все още, че гърците са фаворити, като добавят и, че едва ли в Атина ще могат да видят в действие Марко Груич, който се присъедини към 27-кратните български шампиони преди броени дни.

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"Що се отнася до Левски, Марко Груич, доскорошен играч именно на АЕК, не беше в протокола и със сигурност няма да бъде и в реванша.

На Левски ще му е нужна наистина голяма изненада, за да продължи приказката, въпреки че вече има в джоба си хубава награда под формата на поне Лига Европа", пишат още в sportal.blic.rs.

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